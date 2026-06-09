名張毒ぶどう酒事件を取材した東海テレビのドキュメンタリー映画『いもうとの時間』がドイツの映画祭で上映されました。先週、ドイツのフランクフルトで映画祭「ニッポン・コネクション」が開かれ、日本で製作された映画やドキュメンタリーなど145本が上映されました。東海テレビ制作の『いもうとの時間」は、1961年に5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で無実を訴え続け獄中死した奥西勝・元死刑囚の妹の人生