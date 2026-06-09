俳優のカン・ドンウォンが初めて主演を務めた韓国ドラマ『1％の奇跡』（全26話／2003年）が、あす10日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。（毎週水曜 後11：00〜※2話連続放送）【場面ショット】カン・ドンウォンがイケメン×性格の悪い御曹司に同作は、映画『オオカミの誘惑』や『ベイビー・ブローカー』などで知られ、昨年はドラマ『北極星』への出演でも大きな話題を呼んだトップ俳優、カン・ドンウォン。そんなカン・ド