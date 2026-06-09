タレントの辻希美（38）が、9日までに更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのYouTubeチャンネルにゲスト出演。過去に自身に向けられた批判の声について、本音を明かした。動画では、夫・杉浦太陽との出会いから結婚までの秘話をぶっちゃけ。18歳の時に25歳の杉浦にひかれたことについて「友達がいっぱいいて、みんなに愛されて、あの笑顔で。子供がいるって分かる前に結婚したいと思ってた」と打ち明けた。