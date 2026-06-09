記者会見する福井大病院の藤枝重治病院長＝9日午前、福井県永平寺町重度の鼻づまりや嗅覚障害をもたらす国の指定難病「好酸球性副鼻腔炎」の発症に、鼻腔内のカビ（真菌）が関係していることを初めて明らかにしたと、福井大や筑波大などの研究チームが9日、発表した。新たな治療法の開発につながると期待される。米医学誌に掲載された。好酸球性副鼻腔炎は、慢性副鼻腔炎の一種で鼻の左右両方にポリープ（鼻茸）ができる難治性