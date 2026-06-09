新たな夜行特急列車「ルナアズール」のイメージ（JR東日本提供）JR東日本は9日、2027年度から走る全席個室の新たな夜行特急列車の名称を「ルナアズール」と発表した。秋までは品川―青森を週2往復運行する。冬は昼に品川―長野原草津口（群馬）を週6往復する。JR東によると、スペイン語で「青い月」を意味し、「上質さ」や「日常を離れた体験」などを表現している。車体はかつて人気を博した寝台特急「ブルートレイン」を