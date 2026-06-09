俳優の笠松将（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。入手した激レアグッズを明かした。笠松は「祖母に沢山プレゼントをしたら、遠藤航選手からユニフォームをいただいちゃいました！！！」と報告。祖母とデパ地下めぐりをする写真などを披露し、「頑張ればあちゃん！！！頑張れ日本！！！」とつづった。またユニフォームを手渡される瞬間の動画も公開。その中で笠松は「本当っすか！？」「うーわ、ヤッバ！」「レプリカ