佐賀県は2026年1月より、「キングダム×(駆ける)佐賀県〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」を展開している。このたび、プロジェクト期間を9月30日まで延長するとともに、「古湯キングダム温泉郷」などの新たな企画を展開すると発表した。古湯キングダム温泉郷(画像はイメージ)佐賀県出身の漫画家・原泰久氏の『キングダム』(著・原泰久。集英社刊)連載20周年に合わせて実現した同プロジェクトは、1月下旬〜3月の約2カ月間で参加者