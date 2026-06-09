1981年に発売されたレトロゲーム「チクタクバンバン」が、遊びの幅を広げて令和に復活した。テレビゲームや動画、SNSなど刺激の強い娯楽に囲まれて育つ今の子どもたちに、昭和生まれのおもちゃは刺さるのか? 6歳から13歳までの子どもたちに実際に遊んでもらい、その反応をたしかめてみた。公式サイトより○見た目は地味だけど…「チクタクバンバン」は、プレイヤーが順番にパネルをスライドし、目覚まし時計が落ちたり進めなくなっ