◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神糸原健斗内野手▽中日中西聖輝投手▽広島鈴木健矢投手▽ヤクルト松本直樹捕手【出場選手登録抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク川瀬晃内野手▽日本ハム水谷瞬外野手▽楽天宋家豪投手▽西武ウィンゲンター投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク中村晃内野手▽楽天渡辺翔太投手