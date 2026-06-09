３人組ムード歌謡コーラスグループ「純烈」の白川裕二郎（４９）が９日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。グループからの卒業発表を受けて改めて胸中をつづった。白川は８日、ファンクラブサイトなどを通じて来年３月３１日をもって卒業することを報告。同日、リーダーの酒井一圭、後上翔太とともに都内で記者会見に臨み、これまでの感謝と決断の理由を明かしていた。会見後、白川はＸで「ファンの皆様びっくりさせてご