Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第３回はＭＦ編。田口泰士【４・５】本格的な試合復帰は夏以降かと思っていたが試運転完了。この半年間は大学との公開トレーニングマッチが２度中止になるなど、ケガ人の多さから実戦的な練習を積める