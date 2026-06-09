◆プロボクシング▽５９・９キロ契約６回戦藤木勇我―ウィラ・ミカム（１０日、東京・後楽園ホール）アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が１０日、東京・後楽園ホールでプロデビュー戦に臨む。９日は都内で前日計量が行われ、藤木が５９・８キロ、対戦相手のＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ