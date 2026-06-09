鹿児島市の商業施設「センテラス天文館」について、運営する「千日1・4開発」は、テナントの管理などを来年4月から「JR鹿児島シティ」に委託すると発表しました。 2022年4月に開業した「センテラス天文館」は、現在、飲食店や衣料品店などおよそ60のテナントが入っています。 「千日1・4開発」によりますと、センテラス天文館のテナント管理や施設の運営管理などの業務は、開業以来、東京の会社に委託していましたが、来年4月