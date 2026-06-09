来月から滋賀県など8つの道府県で開かれる今年のインターハイ。全国大会や九州大会に出場する選手の壮行会がきょう9日、鹿児島商業高校で行われました。 （バドミントン部 3年生・村岡翔太主将）「少しでも多く勝てるように頑張ってきますので応援よろしくお願いします」 鹿児島商業高校では今年、インターハイと九州大会に陸上競技部やバドミントン部などからのべ78人が出場します。 きょう9日の壮行会では、選