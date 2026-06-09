「暑いわけじゃないのに寝苦しい」「夜中に何度も目が覚める」……そんな悩みが増えてくる6月。湿気や暑さで、睡眠の質が下がりやすい季節です。 そこで今回は、快眠セラピスト・三橋美穂さんに、今取り入れたい快眠対策を教えていただきました。エアコンの使い方から寝まき選びまで、ぐっすり眠るためのコツをご紹介します。➀ 寝室の温度と湿度を調整するふとんの中が33℃になるのがベスト。エアコンや衣類で調整を快適な