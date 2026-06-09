中道改革連合の伊佐進一衆院議員が、2026年6月9日に経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」での生配信に出演し、インターネット上で中傷被害を受けていると明かした。「特にもう昨日今日あたりからさらに加速度的に」伊佐氏はこれまで、高市早苗首相陣営が25年9月の自民党総裁選や26年2月の衆院選で他候補を中傷する動画に関わったと疑われている問題について国会で追及してきた。6月5日にはYouTubeでライブ配信を行い、一連の流