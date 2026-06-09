高松国税局高松国税総合庁舎 消費税の還付を不正に受けたとして、高松国税局は9日、太陽光発電事業を行っている愛媛県新居浜市の2つの会社と両社の代表取締役を務める松山市の男(67)を、消費税法及び地方税法違反の疑いで松山地方検察庁に告発しました。 高松国税局によりますと、太陽光発電事業を行っている愛媛県新居浜市の「クリエイティブ四国」は、2021年3月から2023年2月までの期間の消費税と地方消費税の確定申告