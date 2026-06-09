ＮＺドルが好パフォーマンス、強い指標と中銀利上げ観測が下支え＝ロンドン為替 本日はドル売りが優勢となるなかで、NZドルの好パフォーマンスが際立っている。中東情勢の緊迫化が一服したことで、原油が下落するなどリスク警戒が後退。リスク動向に敏感に反応している。また、NZドルには固有の強気材料もある。市場ではNZ中銀の7月利上げ観測が広がっている。本日発表された第1四半期製造業売上高（数量ベӦ