欧州株高安まちまち、騰落銘柄数も拮抗 東京時間16:23現在 英ＦＴＳＥ100 10339.51（-33.69-0.32%） 独ＤＡＸ24606.08（-10.14-0.04%） 仏ＣＡＣ40 8209.41（+10.12+0.12%） スイスＳＭＩ 13303.23（-17.76-0.13%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:23現在 ダウ平均先物JUN 26月限50911.00（+55.00+0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7441.50（+25.