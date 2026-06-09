メインシナリオ…大きく値を崩した後は安値圏で推移している。戻りの動きは限定的となっており、軟調な推移が継続するとみられる。その場合、一目均衡表の雲の上限の112.39が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、5月5日の安値112.20、雲の下限の111.75、4月30日の安値111.33を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、基準線の113.56、114円の節目、6月2日の高値114.92などを試すとみられる。 MINKAB