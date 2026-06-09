メインシナリオ・・・このところの下げで短期のトレンドは下向きに傾いている。一目均衡表の雲を下に突き抜け、8日に5月12日以来の安値水準となる114.59円まで一時下落しており、5月12日の安値114.54円を下抜けば、5月8日の安値114.17円や5月6日の安値114.13円、4月30日の安値113.93円、3月31日の安値113.84円を試す可能性がある。3月31日の安値113.84円を維持できないようなら、2月25日の安値113.53円がターゲットになる。