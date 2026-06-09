引き出しの多さ俳優の田中麗奈（46）と古川雄大（38）がダブル主演する、日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」が、7月2日（深夜零時9分）にスタートする。第1話でいきなり妻が死んでしまい、残された夫が妻の死の真相を追う中で、彼女の裏の顔だけでなく、これまで自分についてきた嘘が次々と明らかになるという、異色のオリジナルサスペンスだ。【写真を見る】「なっちゃん」から実力派俳優へ…新ドラマに集まる