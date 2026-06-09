茂木外務大臣はメキシコのベラスコ外相と電話で会談し、中東情勢を踏まえたエネルギー分野での協力を確認したほか、経済安全保障を含む経済対話の枠組みを早期に立ち上げることで一致しました。茂木外務大臣はきょう（9日）、メキシコのベラスコ外相と20分間、電話会談を行いました。緊迫化する中東情勢を踏まえ、エネルギー分野での協力やハイレベルの二国間対話の強化を進めることを確認したほか、経済安全保障を含む経済対話の