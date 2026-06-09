終盤国会の焦点の一つ、衆議院の議員定数削減。自民党と日本維新の会が、比例代表のみ45議席削減する考えを示したことに野党からは早くも反発が強まっています。日本維新の会吉村洋文 代表「今国会において議員定数削減、これは必ずやるべきだと思います」連立のパートナーが改革の「センターピン」に掲げる議員定数の削減。きょう自民党は会合を開き、衆議院の選挙制度改革や定数削減に関する基本的な考え方について意見を