アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相に対し、イランへの攻撃を激化させれば「アメリカの支援なしで戦うことになる」と警告したと、現地メディアに明らかにしました。トランプ大統領は8日、ニュースサイト「アクシオス」の取材に対し、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で協議したと明らかにしました。トランプ大統領はその際、「気をつけた方がいい。攻撃を続ければ、アメリカの支援なしで戦うことになる」と