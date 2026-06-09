オリックスは9日、「じゃがいもデーsupportedbyカルビー」の開催と詳細を発表した。今季は7月26日のロッテ戦、8月6日の楽天戦（いずれも京セラドーム）で開催。当日はじゃがいもを持参したファンを対象に、試合観戦チケットを割安で購入できる「じゃが割チケット」を販売する。また、毎年恒例のファン投票企画「オリ男爵supportedbyカルビー」も実施。今年は日本を四つのエリアに分け、各エリア出身選手の中から