宇都宮市でクマの目撃情報が相次ぐ中、住宅街に現れたクマ1頭が先ほど捕獲されました。【映像】捕獲されたクマの様子（実際の映像）宇都宮市東簗瀬で、午後2時ごろからクマ1頭が住宅の敷地内に逃げ込みました。その後警察や地元の猟友会が敷地周辺を取り囲み、午後3時40分ごろに猟友会により捕獲されました。麻酔銃が使われたということです。東簗瀬では、午後1時ごろ「クマを見た」など10件以上の110番通報が入っていまし