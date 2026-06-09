栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが住宅の敷地内で見つかり、9日午後3時ごろ、動物園職員が麻酔銃を使って対応にあたり捕獲されました。午後3時ごろ、宇都宮市東簗瀬周辺で動物園職員がクマに対して麻酔銃を撃つ瞬間の映像です。宇都宮市では6日から、少なくとも20件以上クマの目撃情報が相次ぎました。午後1時半ごろ小学校から約400メートルの地点でクマの姿が確認され、警察や消防を周囲に配置して警戒にあたりました。そ