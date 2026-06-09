【週刊SPA! 6月16日号】 6月9日発売 価格：700円 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 6月16日号」を6月9日に発売した。価格は700円。 今号の表紙と美女地図には元NMB48・和田海佑さんが登場。「新婚生活グラビア」を持ち前の“あざカワ”な魅力と美ボディで体現する。 グラビアン魂は星野琴さんが登場。「このあと、どうする？」には「ミス SPA!2025 」グランプリの空