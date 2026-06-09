6月10日（水）の『徹子の部屋』に、広島大学学長の越智光夫さんが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！学長になる前は、整形外科医として多忙な日々を過ごしていた越智さん。長年野球やサッカーなどのトップアスリートの治療に携わるほか、国民病ともいわれる膝の痛みを治療するため膝軟骨の「再生医療」の技術を開発。その技術は保険適用になるなど、膝の痛みに広く役だっている。今回は膝の専門家として、生涯自