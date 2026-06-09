藤本タツキの漫画『ルックバック』が、是枝裕和監督・脚本・編集によって実写映画化される。日本での公開日は9月11日。ひたむきに漫画と向き合う主人公・藤野を出口夏希、京本を蒔田彩珠が演じることが発表された。この一報に、思わず胸が高鳴ったのは筆者だけではないはずだ。 参考：出口夏希＆蒔田彩珠、実写映画『ルックバック』でW主演に子役キャスト登場の特報映像も 『ルックバック』は、学年新聞に4コマ漫画を描い