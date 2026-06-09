岩谷産業は、ロングセラー調理家電「ミルサー」シリーズの新モデル『スリムミルサー ライト』を、6月8日より順次発売することを発表した。 関連：【画像あり】従来品よりも本体の幅を約38%削減 「ミルサー」は1988年の発売以来、シリーズ累計800万台を突破したロングセラー調理家電で、ミル（粉砕）とミキサーの両機能を備え、スムージーやふりかけ、スー