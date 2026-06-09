ベステラは９日の取引終了後、２７年１月期第１四半期（２～４月）の連結決算を発表した。売上高が３２億７３００万円（前年同期比２９．３％増）、営業利益が３億５３００万円（同２．６倍）だった。大型工事の施工が順調に推移したほか、選択受注の推進や見積もり・積算体制の整備による利益率の改善などが奏功した。 受注残高は９１億４１００万円（同４９．８％増）となった。２～４月は半導体関連施設やＰ