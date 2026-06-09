LGエレクトロニクス・ジャパンは、4K有機ELテレビの2026年モデルとして『LG OLED evo AI W6』『LG OLED evo AI G6』『LG OLED evo AI C6』の計3シリーズ10モデルを、6月25日より順次発売することを発表した。 【画像あり】薄さわずか9.55mmのテレビなど多数がラインナップ LGエレクトロニクスは、大型有機ELテレビをグローバルで2013年、日本市場では2015年に発売して以降、有機ELテレビのカテゴリで13年連続世