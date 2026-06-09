９日の東京株式市場は半導体関連の主力どころが買われ、日経平均を押し上げた。朝高後に値を消す場面もあったが、その後買い直され結局１４００円近い上昇で取引を終えた。 大引けの日経平均株価は前営業日比１３９２円０３銭高の６万５４１６円６３銭と大幅反発。プライム市場の売買高概算は２５億２２７万株、売買代金概算は１０兆９３４２億円。値上がり銘柄数は８４２、対して値下がり銘柄数は６７０、変わらずは５２銘