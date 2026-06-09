アステリアがこの日の取引終了後に、投資先であるスペースＸ株式の一部を売却したことに伴い、２７年３月期第１四半期に投資有価証券売却益約４億５００万円を計上すると発表した。なお、同件による通期業績への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS