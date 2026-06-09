エレコム株式会社は、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー「DE-C87-20000BK」を6月下旬に発売する。定格容量は2万mAhで、最大67Wの出力を特徴とする。 一般的なリチウムイオン電池で使われる可燃性有機電解液の一部をゲル化（半固体化）した、「半固体リチウムイオン電池」を採用するモバイルバッテリー。液漏れのリスクが低く、ショート時における可燃性ガスの発生や放出を抑制すること