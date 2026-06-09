大盛工業 [東証Ｓ] が6月9日大引け後(16:30)に決算を発表。26年7月期第3四半期累計(25年8月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比11.8％減の6億1400万円に減ったが、通期計画の6億8400万円に対する進捗率は89.8％となり、5年平均の90.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-7月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.1％増の7000万円に伸びる計算にな