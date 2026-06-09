ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）から、敵地PNCパークでのパイレーツ3連戦に臨む。初戦の相手先発は、昨季のナ・リーグサイ・ヤング賞ポール・スキーンズ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを掘り下げる。 ■通算成績は「11打数2安打1四球6三振」 相手先発は、メジャー3年目のスキーンズ。2023年のドラ