日本野球機構(NPB)は9日の公示を発表。中日は中西聖輝投手を1軍登録しました。中西投手は2025年にドラフト1位で中日に入団。新人ながら今季はすでに4試合に先発登板し、1勝2敗、防御率5.64の成績をおさめています。前々回の阪神戦で7回3失点の好投を披露しプロ初勝利。ただ4試合中3試合で初回に複数失点を喫する立ち上がりに課題を抱えています。次回登板では試合序盤で安定した投球をみせられるか注目です。