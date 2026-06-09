競泳のパンパシフィック選手権（9月、米アーバイン）日本代表が9日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。男子個人メドレーと同200メートル背泳ぎに出場予定の小島夢貴（愛知・豊川高）は「パンパシは米国の選手がこれから五輪とかで戦っていく選手だと思うので、タイムよりも勝ちに行きたい」と勝負にこだわっていく姿勢を示した。小島の父・貴光さんも元競泳選手で、06年ドーハ・アジア大会