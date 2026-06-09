１０代の息子を監禁したとして、４６歳の父親や「神の取次者」を名乗る４６歳の男ら、男女７人が逮捕されました。 監禁の疑いで逮捕されたのは、奈良県大和高田市の会社経営者・辰巳勝容疑者（46）と、神奈川県横浜市のレストラン経営・村上有容疑者ら男女7人です。 警察によりますと、辰巳容疑者らは先月6日朝から8日朝にかけて、辰巳容疑者の息子（10代）を横浜市内の村上容疑者が所有する家屋に連行してパンツ1枚の姿にして取