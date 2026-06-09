「全日本大学野球選手権・１回戦、富士大６−２松山大」（９日、東京ドーム）今秋ドラフト候補の富士大・角田楓斗投手（４年・東奥義塾）が７回２安打２失点、毎回の１４奪三振と好投し、勝利を導いた。最速１５３キロの右腕は初回先頭の初球から１５２キロをマーク。四死球は与えながらも、六回まで無安打無失点投球を継続した。しかし６点リードの七回は先頭に死球を与えると、次の打者に右前打を献上。その後、２点適時二