２０２６年版の防衛白書の概要が判明した。軍事力を急速に増強する中国を念頭に、「同盟国・同志国との連携を強化し、抑止力・対処力を向上」することで、「地域の安定を確保」すると明記した。防衛省は内容を分かりやすく解説するため、短く編集された「ショート動画」や小冊子を初めて作成し、発信を強化する。中国の軍事動向に関しては「わが国と国際社会の深刻な懸念事項で、最大の戦略的挑戦」とし、２５年版の表現を踏襲