ソフトバンクの中村晃内野手（36）が9日、出場選手登録を抹消された。今季はおもに代打の切り札としての役割で23試合に出場。打率・129、2打点だった。この日はみずほペイペイドームの練習に参加していた。代わって川瀬晃内野手（28）が昇格した。