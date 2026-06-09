中国と北朝鮮の両首脳が平壌で会談し、両国関係の発展に向けた「新章」を切り開くことで一致した。北朝鮮メディアはこれを「歴史的な会談」として大々的に報じる一方、国際社会が最重要視する非核化には一切触れなかった。中朝友好協力相互援助条約の締結から長きにわたり、両国は時に冷え込みを見せながらも、節目ごとに主権や地域の平和を守るための戦略的連携を強化してきた歴史がある。今回の会談で示された一見すると強固な結