朝鮮労働党の幹部養成機関「中央幹部学校」で植樹する中国の習近平国家主席（手前左）と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記＝9日、平壌（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は9日、北朝鮮の平壌で、朝鮮戦争（1950〜53年）に中国人民志願軍が参戦したことを記念する中朝友誼塔を金正恩朝鮮労働党総書記と共に訪れた。中国国営メディアが報じた。両首脳は、朝鮮労働党の幹部養成機関「中央幹部学校」も訪れ、植樹した。