タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新し、息子たちとのプライベートショットを公開した。シングルマザーとして14歳、9歳、5歳の息子を育てる小倉は「最近のプライベートの出来事です幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！」と三男とペアルックで東京ディズニーシーにお出かけする2ショットを投稿。「pecoちゃんがプロデュースするお洋服『Tostalgic Clothing』を着て、三男とお揃