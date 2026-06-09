「新聞には漢字が何文字ぐらい載っているんだろう？」。茨城県ひたちなか市の書家・根本祐一さん（雅号・墨縁）（８４）は素朴な疑問から、ある日の新聞紙面の漢字を筆で書き起こすようになった。３年９か月で半紙などに書いた漢字は７万字を超えた。（水戸支局菅彩織理）根本さん宅の書斎には漢字が１６字ずつ書かれた半紙が積み上げられていた。「文章の中で目立たない漢字も、一つ一つ書き出されて喜んでいるのでは」と笑