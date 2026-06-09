韓国で女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナの自宅に強盗目的で侵入した３０代男性に懲役７年が宣告されたと９日、現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどが報じた。記事によるとこの日、議政府地方裁判所・南楊（ナムヤン）州支院で該当男性の強盗傷害罪に関する第１審判決公判が開かれ、裁判所は「被害者たちが精神的・肉体的苦痛を訴え処罰を望んでいるという点、被告人の犯行が